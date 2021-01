Korak naprej v združevanju Fiat Chryslerja in PSA

Pariz, 4. januarja - Delničarji francoskega koncerna PSA, pod okrilje katerega spadajo avtomobilske znamke Peugeot, Citroen in Opel, ter delničarji italijansko-ameriškega proizvajalca Fiat Chrysler Automobiles (FCA) so danes prižgali zeleno luč združitvi. Novonastalo podjetje se bo imenovalo Stellantis in bo četrto največje avtomobilsko podjetje na svetu.