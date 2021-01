V Avstriji potrdili britanski sev novega koronavirusa

Dunaj, 4. januarja - Britanski sev novega koronavirusa so potrdili tudi v Avstriji. S tem bolj nalezljivim sevom so okuženi štirje ljudje, ki so jih testirali na letališču na Dunaju, je danes potrdil minister za zdravje Rudolf Anschober. Pri še eni osebi pa so potrdili okužbo s sevom, ki najverjetneje prihaja iz Južne Afrike.