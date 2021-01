V Mariboru praznične luči vse do 2. februarja

Maribor, 4. januarja - Za ohranitev prijetnega vzdušja v centru Maribora in v čast 57. Zlati lisici, ki se bo odvijala 16. in 17. januarja, bodo praznične luči v mestu prižgane vse do 2. februarja. V tem času bo na Glavnem trgu ostala odprta tudi tržnica, so danes sporočili z mariborske občine.