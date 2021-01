Rokometne misli gredo počasi k Nizozemski

Ljubljana, 4. januarja - Slovenska rokometna reprezentanca se pripravlja na prvi del januarske naloge. Čez dva dni jo čaka prva od dveh kvalifikacijskih tekem z Nizozemsko. Slovenski ekipi se je danes pridružil tudi Miha Zarabec, ki pa še čaka na izide testiranja, prav tako pa so se znova testirali vsi, ki so bili pozitivni in so zadnje dni preživeli v samoizolaciji.