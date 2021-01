Ljubljana, 4. januarja - Začelo se je glasovanje za besedo leta 2020, ki so ga nekateri poimenovali tudi "neleto". Glasovanje je odprto do 11. januarja pet minut do poldneva, točno opoldne pa bo znana beseda, ki je zaznamovala minulo leto, ob njej pa še kretnja leta. Do 10. januarja lahko pesniško navdahnjeni oddajo tudi pesem leta, ki vsebuje vse besede kandidatke.