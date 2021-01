Oberhof brez Bauerja in Einfaltove, Slovenci testirali proge za SP

Pokljuka, 4. januarja - Biatlonce nadaljevanje sezone čaka v petek v nemškem Oberhofu. Tam zaradi bolezni ne bo Klemna Bauerja in Lee Einfalt, sicer pa je ekipa tudi med prazniki vadila na Pokljuki in prvič v sezoni testirala proge za svetovno prvenstvo, ki bo na Rudnem polju med 9. in 21. februarjem letos.