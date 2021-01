V nedeljo potrdili 744 okužb z novim koronavirusom, umrlo 35 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 4. januarja - V nedeljo so ob 2671 hitrih in PCR testih potrdili 744 okužb z novim koronavirusom, kar je 19 več kot v soboto, je objavila vlada. V nedeljo je umrlo 35 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah so jih zdravili 1209, med njimi 194 na intenzivni negi. V bolnišnice so v nedeljo sprejeli 103 covidne bolnike, v domačo oskrbo pa so jih odpustili 38.