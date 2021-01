Ob svetovnem dnevu brajice v zvezi slepih in slabovidnih opozarjajo na njene številne pozitivne posledice

Ljubljana, 4. januarja - Ob svetovnem dnevu brajice na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki reprezentativno zastopa slepe in slabovidne že 100 let, opozarjajo na številne pozitivne posledice uvedbe brajice kot uradne pisave za slepe. Kot so sporočili iz zveze, je bila brajica v Evropi uvedena leta 1878, v ZDA pa leta 1917.