Znane osebnosti za dialog med španskimi in katalonskimi oblastmi

Bruselj, 4. januarja - Petdeset svetovnih politikov in drugih znanih osebnosti je danes španske in katalonske oblasti pozvalo k dialogu za Katalonijo, da bi našli politično rešitev, ki bi Kataloncem omogočila odločanje o svoji prihodnosti. Med podpisniki so tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan ter nekdanja zunanja ministra Dimitrij Rupel in Ivo Vajgl.