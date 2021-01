V Sloveniji umrlo več kot 2800 covidnih bolnikov (tabela)

Ljubljana, 4. januarja - V Sloveniji je do vključno 3. januarja po podatkih NIJZ umrlo več kot 2800 bolnikov s covidom-19. Vsi demografski podatki po starosti in spolu sicer še niso zbrani, po doslej zbranih nepopolnih podatkih NIJZ pa je med umrlimi preko 1400 žensk in več kot 1100 moških. Med okuženimi pa je večji delež umrlih moških.