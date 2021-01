Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 4. januarja - V zadnjem obdobju so se razmere v pandemiji covida-19 nekoliko spremenile, ponekod na bolje, drugod, denimo v Veliki Britaniji, na slabše. V Sloveniji je prišlo do izboljšanja. Po novem je na drugem mestu med opazovanimi državami, za Češko, medtem ko je bila prejšnji teden na prvem. Sloveniji sledijo Velika Britanija, ZDA in Črna Gora.