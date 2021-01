Tokio pred 24.219 gledalci do nogometnega pokalnega naslova

Tokio, 4. januarja - Nogometaši Tokia so v finalu japonskega ligaškega pokala na Nacionalnem stadionu pred 24.219 gledalci premagali Kashiwo Reysol z 2:1 in tretjič osvojili to lovoriko. Za zmagovalce sta zadela Brazilca Leandro (16.) in Adailton (74.), za poraženo zasedbo pa je izenačil Yusuke Segawa (45.).