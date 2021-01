Evropske borze trgovanje v novem letu začele v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 4. januarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so trgovanje začeli z rastjo. Vlagatelji so v novo leto vstopili optimistični, da bodo cepiva proti covidu-19 vendarle zaustavila pandemijo. Prav tako verjamejo v stabilnejše gospodarsko okrevanje, potem ko je Velika Britanija EU zapustila z dogovorom, v ZDA pa so vendarle potrdili drugi stimulacijski zakon.