Na spletni platformi P74 virtualna razstava Naša žena

Ljubljana, 4. januarja - Na spletni platformi Centra in galerije P74 je od danes na ogled virtualna razstava Naša Žena Tadeja Pogačarja. Na njej umetnik predstavlja izbrane naslovnice kultne revije za ženske, ki je začela izhajati po II. svetovni vojni in je neprekinjeno izhajala kar 72 let. Na spletu bo razstava dostopna do 28. februarja, so sporočili iz galerije.