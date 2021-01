Številna podjetja po praznikih opravljajo hitre teste na novi koronavirus

Ljubljana, 4. januarja - Številna podjetja so danes po prazničnem premoru znova zagnala dejavnost, ob tem pa so se, v želji preprečiti širjenje okužb s covidom-19, odločila svoje zaposlene testirati na novi koronavirus s hitrimi testi. Ponekod teste izvajajo v samih podjetjih, drugod pa so zaposlene napotili v zdravstvene domove.