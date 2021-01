Umrl Gerry Marsden, pevec skupine Gerry And The Pacemakers

London, 4. januarja - V nedeljo je v 79. letu starosti po kratki bolezni umrl britanski glasbenik Gerry Marsden, ki je v 60. letih minulega stoletja zaslovel kot pevec skupine Gerry And The Pacemakers. V spomin mnogih se je zapisal kot izvajalec priredbe skladbe You'll Never Walk Alone, ki so jo sicer izvajali Rodgers and Hammerstein, poročajo tuje tiskovne agencije.