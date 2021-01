Dallas brez Dončića nemočen v Chicagu, Curry do 62 točk

Chicago, 4. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so bili brez slovenskega asa Luke Dončića brez moči proti Chicago Bulls. Biki so slavili s 118:108. Denver Nuggets, moštvo drugega slovenskega predstavnika Vlatka Čančarja, so v gosteh ugnali Minnesoto Timbervolwes s 124:109, medtem ko je Stephen Curry ob zmagi Golden Stata proti Portlandu prispeval kar 62 točk.