Delo o odpiranju šol in konstantni epidemiološki sliki (4. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Ali Žerdin je v komentarju Novo leto, stari problemi kritičen do vlade in šolske ministrice Simone Kustec, ki ob koncu leta niso postregli s predstavitvijo kratkoročne politike, kako bo izveden začetek vrnitve v šole. Prav tako so ljudem dali prazno upanje, da se bodo zadeve začele izboljševati.