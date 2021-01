Tedenski pregled - Slovenija od 1. 1. do 7. 1.

Ljubljana, 8. januarja - Po praznični sprostitvi ukrepov je Slovenija zabeležila nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom, vlada zato odlaša z vračanjem učencev v šole in zaostruje nekatere ukrepe, znova je denimo zaprla smučišča. Cepljenje proti covidu-19 medtem dobro teče, začela so se množična testiranja s hitrimi testi, kjer pa je prišlo do zapleta.