Primorske novice o vplivu koronske krize na otroke in mladostnike (4. 1.)

Koper, 3. januarja - Marica Uršič Zupan v komentarju "Odmrznimo" že mlade piše o tem, da zamujeno leto pri otroku ali mladostniku ni enako letu pri nekomu srednjih let. Mladi so namreč za razliko od starejših prikrajšani za številna izkustva, poznanstva in dogodivščine, bistvene za njihov razvoj. Zato avtorica poziva k spoštovanju ukrepov, da bo krize čim prej konec.