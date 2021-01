Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 12. 2020 ter 1., 2. in 3. 1. 2021)

Ljubljana, 3. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dnevni koronski statistiki pri nas, o morebitnem vračanju otrok v vrtce in šole v začetku januarja in o napovedanem množičnem testiranju v zdravstvenih domovih po vsej državi. Poročale so tudi o odprtju slovenskih smučišč in dveh šibkejših potresih na območju Ljubljane in Idrije v soboto.