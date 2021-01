Preložen tudi obračun Cedevite Olimpije in Krke

Ljubljana, 3. januarja - Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije pred nekaj urami ostali brez torkove zaostale tekme 5. kroga lige Aba proti Budućnosti, so zdaj iz vodstva tekmovanja sporočili, da je preložen tudi dvoboj 14. kroga med Olimpijo in Krko, ki bi moral biti 9. januarja. Vzrok je naraščajoče število okužb z novim koronavirusom v vrstah Budućnosti in Krke.