Doslej na meji opravili nekaj čez 2000 hitrih testov

Ljubljana/Slovenj Gradec, 3. januarja - Na petih mejnih prehodih na meji s Hrvaško in na brniškem letališču so v soboto začeli opravljati hitre teste na novi koronavirus. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je povedala, da so do sedaj opravili nekaj čez 2000 testov, približno en odstotek testiranih je pozitiven.