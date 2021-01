Inter še na vrhu, Atalanta z odlično predstavo ugnala Sassuolo

Ljubljana, 3. januarja - Nogometaši Interja so skupaj s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem v 15. krogu italijanske lige gostili Crotone in ga premagali s 6:2. Z zmago so se vsaj začasno prebili na vrh lestvice serie A. Atalanta Josipa Iličića je s 5:1 ugnala Sassuolo, Genoa Mihe Zajca je igrala 1:1 z Laziem, Parma Jasmina Kurtića pa 0:3 s Torinom.