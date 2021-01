Boljšunov premočno prvi tudi v zasledovanju

St. Moritz, 3. januarja - Ruski smučarski tekač Aleksander Boljšunov je prepričljivo zmagal na tekmi za svetovni pokal v Val Müstairju, tretji tekmi novoletne turneje, ter povečal vodstvo v seštevku pokala in turneje. Na 15 km prosto zasledovalno je bil 61. Vili Črv, sedem minut in 15,1 sekunde za zmagovalcem, Janez Lampič, drugi Slovenec, pa ni prišel do cilja.