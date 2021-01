V Iraku obeležili prvo obletnico likvidacije iranskega generala Solejmanija

Teheran, 3. januarja - V Iraku so danes obeležili prvo obletnico smrti poveljnika elitne enote iranske revolucionarne garde Kasema Solejmanija in poveljnika proiranske milice Abuja Mahdija al Muhandija, ki sta bila pred letom dni ubita v napadu ameriškega drona v Bagdadu. ZDA in Iran sta se zaradi likvidacije vplivnega iranskega generala znašla na robu vojne.