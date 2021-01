Je Arsenal vendarle našel ritem?

London, 2. januarja - Nogometaši Arsenala so po zelo slabem začetku prvič v sezoni angleškega prvenstva nanizali tri zmage. V 17. krogu so v gosteh nadigrali West Bromwich Albion in zmagali s 4:0 (2:0). Arsenal je bil na tekmi, ki jo je nekaj časa motil snežni metež, precej boljši tekmec, njegova zmaga pa bi lahko bila še višja.