Radio Cerkno obeležuje 50 let

Ljubljana, 3. januarja - Radio Cerkno danes obeležuje 50-letnico. V petih desetletjih je radijska postaja doživela različne statusne in tehnične spremembe. Ob jubileju so med drugim opozorili, da brez sistemske podpore, ki so jo sedaj deležni preko letnih razpisov ministrstva za kulturo, lokalni mediji, kakršni so sami, ne bodo preživeli.