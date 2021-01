Na meji prvi dan hitrih testiranj večina testov negativnih

Ljubljana, 2. januarja - Od danes na petih mejnih prehodih na meji s Hrvaško in brniškem letališču opravljajo testiranja na novi koronavirus s hitrimi testi. Z negativnim testom se lahko tisti, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, izognejo karanteni. Po navedbah POP TV so do 18. ure na petih lokacijah na meji opravili 1826 testov, 37 jih je bilo pozitivnih.