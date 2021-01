Vreme: Ponoči oblačno s padavinami

Ljubljana, 2. januarja - Ponoči bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo med 700 in 900 metri, na severozahodu bo snežilo do dolin. Burja bo oslabela, ob morju pa bo še pihal jugo. Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.