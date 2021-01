Zaradi okužb v Fulhamu tekma z Burnleyjem odpovedana

London, 2. januarja - Zaradi okužb z novim koronavirusom v ekipi Fulhama je nedeljska tekma 17. kroga angleške nogometne premier lige z Burnleyjem odpovedana in prestavljena na za zdaj še neznan poznejši termin, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ekipa iz britanske prestolnice ni sporočila števila in imen tistih, ki so morali v karanteno.