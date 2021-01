Coutinho po operaciji tri mesece brez tekem

Barcelona, 2. januarja - Philippe Coutinho je imel operacijo meniskusa levega kolena in ga okrog tri mesece ne bo v ekipi, je na spletni strani zapisal njegov klub Barcelona. Katalonski nogometni velikan je izgubil še enega pomembnega igralca, za dalj časa so poškodbe od zelenic že pred tem oddaljile Gerarda Piqueja, Sergia Roberta in Ansuja Fatija.