Grčija po praznikih znova zaostruje protikoronske ukrepe

Atene, 2. januarja - V Grčiji bodo v nedeljo zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, potem ko so jih med prazniki nekoliko zrahljali. Svoja vrata bodo spet zaprli frizerji, knjigarne in cerkve, v veljavi bo znova tudi nočna prepoved gibanja od 21. do 5. ure, poroča nemška tiskovna agencija dpa.