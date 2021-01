Ob današnjih padavinah bodo naraščale reke, predvsem na zahodu povečana verjetnost zemeljskih plazov

Ljubljana, 2. januarja - Padavine se bodo po napovedih vremenoslovcev danes še okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. V bližini morja bodo možne nevihte. Reke naraščajo predvsem v zahodnem in osrednjem delu države, kjer lahko pride do razlivanja posameznih rek. Predvsem v zahodi Sloveniji je povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov.