Vreme: Oblačno bo

Ljubljana, 2. januarja - Danes bo oblačno. Padavine se bodo na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. V vzhodni Sloveniji bo dopoldne še večinoma suho vreme. V bližini morja bodo možne nevihte. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri, na severozahodu bo snežilo do dolin. , je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.