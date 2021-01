Mattarella v novoletni poslanici čestital Novi Gorici in Gorici za EPK 2025

Rim, 1. januarja - Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v novoletni poslanici pozdravil razglasitev Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025. Gre za signal, da sta Italija in Slovenija razvili odnose, ki presegajo sobivanje ter medsebojno spoštovanje in so znak sodelovanja in perspektive za skupno prihodnost, je poudaril v četrtek zvečer.