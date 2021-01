Slovenija in svet brez množičnih praznovanj vstopila v leto 2021

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 1. januarja - Svet je vstopil v leto 2021. Zaradi pandemije covida-19 so ga skoraj povsod, tudi v Sloveniji, pričakali brez javnih praznovanj, v nekaterih državah pa so pripravili tradicionalne ognjemete, a brez običajnih velikih množic. Čeprav je najdaljša noč v letu v Sloveniji minila brez javnih prireditev, so policisti vseeno imeli polne roke dela.