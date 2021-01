Lampičeva zaradi oviranja tekmice ob drugo mesto v Švici

Eva Urevc, druga Slovenka, je izpadla v četrtfinalu za končno 22. mesto.

V kvalifikacijah sta izpadla oba Slovenca, Vili Črv na 43. mestu in Janez Lampič, ki je bil 65. Med 84 tekači je slavil Italijan Federico Pellegrino.

Tekma je med dobila epilog šele tik pred razglasitvijo, vzrok za daljše čakanje pa je bil dogodek v zadnjem spustu finala. Linn Svahn, prva v seštevku sprintov minule sezone, je v finalu prevzela vodstvo, za Nadine Fähndrich iz Švice je bila tretja Lampičeva.

Ta trojica si je na zadnjem vzponu priborila prednost, a je Fähndrichova v zadnjem spustu padla prav v času, ko jo je prehitela Lampičeva in bila že pred Švicarko v smučini. Po pregledu posnetkov so to označili kot oviranje in Lampičeva je ostala brez četrtih stopničk v sezoni.

"Danes sem se res počutila dobro, tudi tekla sem suvereno. Taktika je bila vrhunska od kvalifikacij naprej do finala. Vem, da sem si to drugo mesto čisto zaslužila! Po tekmi pa so prišli do mene z informacijo, da sem na šestem mestu, da sem ovirala Švicarko, ampak jaz zase lahko rečem, da sem jo prehitela še pred ovinkom, bila sem pred njo. Jaz ne morem gledati kaj se potem dogaja za mano. Ni bilo nobenega dotika, Mednarodna smučarska zveza (Fis) me je zelo razočarala. Mislim, da me je Fis danes kar dobro razjezila, to jezo pa bom skušala pokazati tudi jutri na tekmi," je bila jezna Lampičeva.

Svahnova je v dvoboju na ciljni črti pred tem dogajanjem za slavje zdržala pritisk slovenske tekmovalke in za pol sekunde ugnala Lampičevo, tretja je bila sprva Američanka Jessie Diggins s 3,4 sekunde zaostanka. Američanka je potem osvojila drugo mesto, tretje pa Švedinja Frida Karlsson.

Svahnova je dobila že uvodni sprint sezone v klasični tehniki v Ruki, Lampičeva pa je izgubila možnost, da bi po Davosu sredi decembra drugič stopila na drugo stopničko zmagovalnega odra, dvakrat pa je bila tretja.

Lampičeva si je na težki, 1,5 km dolgi progi v dveh krogih in med sneženjem, polfinale zagotovila dokaj zlahka, saj je bila pretežno ves čas na zanesljivem drugem mestu v drugi četrtfinalni skupini in je tudi v cilj prišla druga, 68 stotink za zmagovalko Fähndrichovo.

Slednja je tik pred zadnjim vzponom prve polfinalen skupine napadla in prevzela vodstvo, a sta ji Lampičeva in Švedinja Maja Dahlqvist, najboljša v kvalifikacijah, lahko sledili, ta trojica pa je bila tudi pred tem ves čas na prvih treh mestih. V spustu pred ciljem je imela Lampičeva tako dobre namazane smuči, da je brez težav prišla mimo Švedinje in nato tudi Švicarke.

Rusinja Natalija Neprjajeva je na četrtem mestu izgubila boj za prva tri mesta, tik pred ciljem pa za zmago tudi Lampičeva. Po ogledu fotofiniša, vodilno trojico so ločili centimetri, je Lampičeva za Fähndrichovo zaostala za šest stotink ter bila za drugo mesto le stotinko pred Dahlqvistovo. Ta si tako kot četrta Neprjajeva ni zagotovila finale kot srečna poraženka, saj je bila druga skupina, po imenih sicer slabša, hitrejša.

V zadnjem, petem četrtfinalu je tekla Urevčeva in na petem mestu ostala brez naslednjih nastopov, za najboljšo v skupini Digginsovo pa je zaostala 4,38 sekunde.

V finalu je med tekači branilec lanske novoletne zmage Rus Aleksander Boljšinov, ki si je finale zagotovil kot srečni poraženec polfinala, zasedel drugo mesto in trdno ostaja v vodstvu pokala.

Pellegrino, ki je dobil prejšnja dva sprinta v pokalu in je bil najboljši tako v kvalifikacijah kot tudi v polfinalu, je dvoboj za zmago z Boljšinovim dobil za 57 stotink, tretji precej za njima je bil Francoz Richard Jouve (+2,53).

Na 15. izvedbi turneje ni Norvežank, ki so osvojile zadnjih sedem novoletnih serij, prav tako ni tekačev te skandinavske velesile smučarskega teka, ki je v izogibanju možnim okužbam zaradi novega koronavirusa izpustila tudi prejšnji prizorišči v Švici in Nemčiji.

Druga tekma turneje Tour de Ski bo prav tako v Müstairju, kjer bodo v soboto ob 12.30 pripravili tek na 10 km klasično za ženske in ob 14.45 na pet km daljši razdalji za moške.