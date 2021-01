Soboška bolnišnica je bila jeseni najbolj obremenjena s covidnimi bolniki

Murska Sobota, 3. januarja - Splošna bolnišnica Murska Sobota je bila glede na razmerje števila postelj in covidnih bolnikov jeseni najbolj obremenjena bolnišnica v državi, kljub temu pa so morali za okoli 100 obolelih iz regije prositi še za pomoč v drugih bolnišnicah, so povedali v bolnišnici.