V BiH zaradi domnevne zastrupitve s plinom umrlo osem najstnikov

Mostar, 1. januarja - Blizu kraja Posušje na jugozahodu Bosne in Hercegovine je minulo noč umrlo osem najstnikov, zdravstveno stanje dveh pa je resno. Po prvih neuradnih informacijah so se najverjetneje zastrupili z ogljikovim oksidom iz agregata za elektriko, poročajo mediji na Hrvaškem in v BiH. Preiskava dogodka sicer še poteka.