Od danes na brniškem letališču in nekaterih prehodih s Hrvaško testiranje s hitrimi testi

Ljubljana, 2. januarja - Od danes bo na petih mejnih prehodih s Hrvaško in brniškem letališču potekalo testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi. Poleg tega je od danes na seznamu izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR pet novih, med njimi so športniki, otroci in pripadniki nujnih služb.