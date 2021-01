Ljubljana, 1. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič-Črni Vrh-Col, zaprta je tudi cesta čez prelaz Vršič. Do vključno 10. januarja v Sloveniji ni omejitve za tovorna vozila nad sedem ton in pol.