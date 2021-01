Šport v letu 2021 (tema)

pripravilo športno uredništvo STA

Ljubljana, 1. januarja - Športni svet naj bi v letu 2021 vendarle dočakal poletne olimpijske igre v Tokiu, ki so jih zaradi pandemije zamaknili za eno leto. Tudi sicer je pričakovati številne prestavljene športne dogodke in posledično izredno strnjen koledar tekmovanj. V Sloveniji bosta med večjimi svetovno prvenstvo v biatlonu in evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let.