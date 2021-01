Na Hrvaškem se še vedno tresejo tla

Zagreb, 1. januarja - Območje v okolici Petrinje in Siska, ki ju je v torek prizadel rušilni potres, sta zgodaj davi stresla še dva potresna sunka z magnitudama 3,2 in 3,1, kažejo podatki Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC). Danes je na terenu tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in vojske, ki pomagajo prebivalstvu in odstranjujejo ruševine.