Macron ob novem letu izrazil upanje v močan in enoten izhod iz krize

Pariz, 1. januarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v svoji novoletni poslanici izrazil upanje, da bodo Francozi iz koronske krize izšli močnejši in enotnejši. Spregovoril je tudi o britanskem izstopu iz evropskega notranjega trga in carinske unije. Dejal je, da Združeno kraljestvo kljub temu ostaja prijatelj in zaveznik Francije.