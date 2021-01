Prve ure po izstopu Otoka iz carinske unije in enotnega trga EU brez težav in zamud

London, 1. januarja - Iz Združenega kraljestva, ki je opolnoči zapustilo evropski enotni trg in carinsko unijo, v prvih urah ne poročajo o težavah in zamudah v carinskih postopkih ali pri vstopu na Otok. Tudi prvi trajektni prevozi med Združenim kraljestvom, ki je za EU zdaj tretja država, ter članico unije Irsko, so minili brez zapletov, poroča britanski BBC.