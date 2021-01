Umrl je Docherty, nekdanji trener Uniteda in Škotske

Manchester, 1. januarja - V dvaindevetdesetem letu starosti je umrl Tommy Docherty, nekdanji trener angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda in selektor ter igralec Škotske, je sporočil njegov nekdanji klub. Docherty je vodil Škotsko preden je prišel na Old Trafford leta 1972, United pa je zaradi škandala v osebnem življenju predčasno zapustil pet let pozneje.