Vreme: Na zahodu znova dež, na vzhodu nekaj sonca in vetra

Ljubljana, 1. januarja - Danes bo na Štajerskem in v Pomurju občasno delno jasno, popoldne se bo tam krepil jugozahodni veter. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod megleno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.