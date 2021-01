New York, 1. januarja - Predstavniki administracije v ZDA so v četrtek priznali, da distribucija cepiv in cepljenje Američanov proti koronavirusu zaostaja za načrti. Doslej so od 14. decembra cepili kakih 2,8 milijona ljudi, zvezna vlada pa je državam namesto 20 milijonov obljubljenih odmerkov doslej razposlala 14 milijonov.