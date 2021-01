Newyorški borzni indeksi v divjem koronskem letu zelo uspešni

New York, 1. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so turbulentno leto 2020 uspeli končati pozitivno kljub pandemiji covida-19 in trgovinski vojni predsednika ZDA Donalda Trumpa s Kitajsko. Najbolje so se obnesle tehnološke delnice, saj je indeks Nasdaq Composite leto končal s kar 43,6-odstotno rastjo.